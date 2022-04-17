الأردن: إسرائيل تتحمل مسؤولية التبعات الخطيرة للتصعيد في المسجد الأقصى

تجددت الصدامات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم في المسجد الأقصى

حمل الأردن اليوم الأحد إسرائيل “كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة” جراء “التصعيد” في المسجد الأقصى شرق مدينة القدس.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إن “استمرار إسرائيل في خطواتها المستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه، يمثل تصعيدا خطيرا وخرقا مدانا ومرفوضا للقانون الدولي ومسؤوليات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.

تبعات التصعيد في المسجد الأقصى

ونقل البيان عن المتحدث باسم الوزارة هيثم أبو الفول قوله إن “إسرائيل تتحمل كامل المسؤولية عن التبعات الخطيرة لهذا التصعيد الذي يقوض كافة الجهود المبذولة للحفاظ على التهدئة الشاملة ومنع تفاقم العنف الذي يهدد الأمن والسلم”.

وأكد المتحدث “ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات”.

كما أدانت الخارجية الأردنية “قيام الشرطة والقوات الإسرائيلية مجددا اليوم باقتحام المسجد الأقصى وإخراج المصلين منه بالقوة، والسماح باقتحامه من قبل المتطرفين تحت حمايتهم”.

وشدد أبو الفول على أن “المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم وتنظيم الدخول إليه”.

زيارات غير المسلمين للحرم

ورفض أبو الفول “التصريحات الإسرائيلية التي تدعي أن للشرطة حق فرض زيارات لغير المسلمين إلى الحرم”، مؤكدا أن “تنظيم هذه الزيارات هو حق حصري لإدارة الأوقاف حسب الوضع التاريخي القائم”.

وأضاف أن “الوزارة مستمرة في اتصالاتها وتحركاتها المكثفة إقليميا ودوليا من أجل وقف الخطوات الإسرائيلية التصعيدية، والتحذير من تبعاتها التي تقوض التهدئة الشاملة وتدفع نحو المزيد من العنف والتوتر”.

وتجددت الصدامات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم في المسجد الأقصى بعد دخول مئات المستوطنين الإسرائيليين إلى باحاته تحت حماية الشرطة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس في بيان، إن طواقمها تعاملت مع 19 إصابة خلال مواجهات اندلعت في محيط المسجد الأقصى، مشيرة إلى نقل خمسة منهم لتلقي العلاج بالمستشفى.

وكان أصيب أكثر من 150 فلسطينيا بجروح متفاوتة خلال صدامات عنيفة وقعت صباح الجمعة في باحات المسجد الأقصى وسط تنديد وغضب فلسطيني رسمي وشعبي.

يشار إلى أن اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين الاردني والاسرائيلي عام 1994 خصت إدارة الأوقاف في القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بالإشراف المباشر على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.

يشار إلى أن هذه المادة نقلا عن وكالة شينخوا الصينية بموجب اتفاق لتبادل المحتوى مع جريدة المال.