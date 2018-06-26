الأرجنتين وأيسلندا فى مواجهة صعبة أمام نيجيريا وكرواتيا

على المصرى تخوض الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، مواجهة نارية اليوم أمام نيجيريا، على ملعب كريستوفسكى، بينما تلعب أيسلندا مع كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، على ملعب روستوف أرينا. وتأهلت كرواتيا للدور المقبل، حيث تحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفها المنت



على المصرى

تخوض الأرجنتين، بقيادة نجمها ليونيل ميسي، مواجهة نارية اليوم أمام نيجيريا، على ملعب كريستوفسكى، بينما تلعب أيسلندا مع كرواتيا في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة، على ملعب روستوف أرينا.



وتأهلت كرواتيا للدور المقبل، حيث تحتل الصدارة برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفها المنتخب النيجيري، برصيد 3 نقاط، ثم أيسلندا ثالثة، برصيد نقطة واحدة، متفوقة على الأرجنتين الأخيرة، بفارق الأهداف.

وضمنت كرواتيا، صدارة المجموعة بنسبة كبيرة جدا، ولن تفقدها إلا بالخسارة أمام أيسلندا، وفوز نيجيريا بفارق كبير على الأرجنتين، في ظل امتلاكها لفارق أهداف كبير، حيث سجلت 5 أهداف ولم تهتز شباكها بعد.

أما منتخب نيجيريا، لديه أكثر من فرصة للتأهل للدور المقبل، أولها الفوز على الأرجنتين دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر، وكذلك بالتعادل مع التانجو، بشرط عدم فوز أيسلندا، بفارق 3 أهداف على كرواتيا.



ويحتاج منتخب الأرجنتين، للفوز لرفع رصيده إلى 4 نقاط، وسينتظر نتيجة المباراة الأخرى، حيث سيتأهل حال فوز كرواتيا أو تعادلها مع أيسلندا، أما في حال فوزها، ونجاح أيسلندا في تحقيق الفوز أيضا، فسيرتفع رصيدهما إلى 4 نقاط، ويتم وقتها اللجوء لفارق الأهداف.

وسجلت الأرجنتين حتى الآن هدفا وتلقت شباكها أربعة أهداف، ليبقى الفارق “- 3″، أما أيسلندا فأحرزت هدفا وتلقت ثلاثة، ليبقى الفارق “-2”.