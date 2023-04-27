الأرجنتين تقرر سداد ثمن وارداتها من الصين باليوان بدلا من الدولار

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، الأربعاء، أنها ستبدأ في دفع ثمن الواردات الصينية باليوان بدلاً من الدولار، في إجراء يهدف إلى تخفيف الضغط على احتياطيات البلاد المتناقصة من الدولار.

وحسب بيان حكومي، فإن شهر أبريل الجاري سيشهد دفع ثمن بضائع صينية قيمتها مليار دولار باليوان بدلاً من الدولار، ثم لاحقا سيتم دفع ثمن واردات شهرية من الصين قيمتها 790 مليون دولار باليوان.

وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا عن القرار عقب اجتماع مع السفير الصيني زو شياو لي، وشركات من مختلف القطاعات.

ويأتي القرار في الوقت الذي تكافح فيه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية من تراجع احتياطياتها من الدولار إلى مستويات حرجة وسط انخفاض حاد في الصادرات الزراعية بسبب الجفاف التاريخي، فضلاً عن عدم اليقين السياسي قبل الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وفي نوفمبر من العام الماضي، وسعت الأرجنتين مقايضة العملات مع الصين بمقدار 5 مليارات دولار، في محاولة لتعزيز الاحتياطيات الدولية للأرجنتين.

وأضاف ماسا أن الاتفاقية ستسمح للأرجنتين “بالعمل على إمكانية” زيادة معدل الواردات، مع الموافقة على أوامر الاستيراد المقومة باليوان في 90 يومًا بدلاً من 180 يومًا كالمعتاد.