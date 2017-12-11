الأرجنتين تفتتح المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

طارق قابيل: اتساع الفجوة بين مواقف الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً يعيق التوصل إلى توافق حول أي من المسارات التفاوضية في منظمة التجارة العالمية محمد ريحان وسط أجواء من الحذر والترقب بدأت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس فعاليات المؤتمر…

طارق قابيل: اتساع الفجوة بين مواقف الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً يعيق التوصل إلى توافق حول أي من المسارات التفاوضية في منظمة التجارة العالمية

محمد ريحان

وسط أجواء من الحذر والترقب بدأت بالعاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والذى يعقد خلال الفترة من 10- 13 ديسمبر الحالي، حيث قام ماوريسيو ماكرى رئيس جمهورية الأرجنتين بافتتاح المؤتمر وسط مشاركة رؤساء جمهوريات كل من البرازيل وأوراجواى وباراجواى الى جانب وزراء تجارة 164 دولة عضو بالمنظمة، بالإضافة الى روبرتو ازفيدو مدير عام المنظمة.

وقد شارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسفير أمين مليكه سفير مصر لدى الأرجنتين والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى المقر الأوروبى للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف والوزير مفوض تجارى احمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف وشيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات وأشرف مختار رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة الى كل من المستشار تجارى د. محمد عبد الجواد والدكتورة مروة فرغلى سكرتير أول تجارى بالمكتب التجارى المصرى بجنيف.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس الوفد المصرى المشارك، إ ن المؤتمر يعقد فى ظروف بالغة التعقيد حيث شهدت مفاوضات منظمة التجارة العالمية متغيرات كثيرة وسريعة على مدى الأسابيع القليلة الماضية مما أدى إلى اتساع الفجوة بين مواقف الدول المتقدمة والنامية والأقل نمواً وهو ما يعيق التوصل إلى توافق حول أي من المسارات التفاوضية في منظمة التجارة العالمية وينذر بعدم الوصول إلى اية قرارات وزارية خلال المؤتمر خاصة أن المفاوضات التى تمت فى جنيف بين الدول الأعضاء لم تتوصل الى اتفاق حول مشروع لإعلان وزاري يصدر عن المؤتمر، لافتاً إلى أنه يأمل فى أن يتم التوصل خلال الاجتماعات إلى صيغ توافقية تراعى مصالح كافة الدول أعضاء المنظمة.

هذا ومن المقرر أن يلقى المهندس طارق قابيل غداً كلمة مصر أمام المؤتمر، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأعضاء بالمنظمة.