الأرجنتين تعلن وقف البحث عن ناجين في الغواصة المفقودة

متابعات أعلنت البحرية الارجنتينية أنها أوقفت رسميا عمليات البحث عن ناجين محتملين في غواصتها التي فقدت قبل أسبوعين في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها 44 جنديا، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربيةالمقابل فإنّ عمليات البحث عن الغواصة نفسها ستستمر، بحسب ما أوضح المتحدث باسم البحرية إنريكي بالبي.و

متابعات

أعلنت البحرية الارجنتينية أنها أوقفت رسميا عمليات البحث عن ناجين محتملين في غواصتها التي فقدت قبل أسبوعين في جنوب المحيط الأطلسي وعلى متنها 44 جنديا، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية

المقابل فإنّ عمليات البحث عن الغواصة نفسها ستستمر، بحسب ما أوضح المتحدث باسم البحرية إنريكي بالبي.

وكان بالغواصة سان خوان مخزون أكسجين يكفي سبعة أيام فقط عندما أبلغت آخر مرة عن موقعها على بعد 483 كيلومترا قبالة الساحل يوم 15 نوفمبر تشرين الثاني.

وتدل تقارير تحدثت عن تسجيل صوت مفاجئ وعنيف تحت الماء قرب آخر موقع معروف للغواصة على أنها انفجرت على الأرجح بعدما أبلغت عن مشكلة كهربائية.

وانضمت البحرية الأميركية لجهود البحث بنشر أجهزة غوص غير مأهولة مزودة بنظم سونار. وقالت البحرية الأرجنتينية إن طائرة روسية وصلت إلى البلاد يوم الجمعة حاملة معدات تقدر على البحث حتى ستة آلاف متر تحت سطح البحر.

وتشارك في جهود البحث نحو 30 سفينة وطائرة من 13 دولة منها البرازيل وتشيلي وبريطانيا.