الأرجنتين تعاود تصدير الدواجن بعد أسابيع من وقفه بسبب إنفلونزا الطيور

عاودت الأرجنتين تصدير الدواجن بعد حظر استمر أسابيع في أعقاب اكتشاف إنفلونزا الطيور في القطاع المحلي، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية الأرجنتينية لسلامة وجودة الغذاء.

وأضافت الهيئة في بيان عقب اجتماع مع مسؤولين بمنظمة التجارة العالمية في جنيف أن أوروجواى اعتمدت شهادات تصدير جديدة لمنتجات الدواجن من الأرجنتين.

كانت الأرجنتين قد علقت تصدير الدواجن في أواخر فبراير بعد تسجيل أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في إقليم ريو نيجرو جنوب البلاد.

وأضافت الهيئة أنه جرى التوصل إلى اتفاقات لاستئناف شحن لحوم الدواجن الطازجة من المناطق الخالية من المرض إلى روسيا والسعودية وهونج كونج واليابان وبعض الدول الأفريقية.

وذكرت بيانات لوزير الزراعة أن الأرجنتين صدرت 227 ألف طن من منتجات الدواجن الصالحة للاستهلاك الآدمي العام الماضي.