الأرجنتين تخطف روسيا في الظهور الأول لكرة مونديال 2018

على المصرى خطف سيرجيو أجويرو، هدفا قاتلا ليفوز منتخب الأرجنتين على مضيفه الروسى، بهدف نظيف، فى المباراة الودية، التى أقيمت بين المنتخبين فى افتتاح ملعب "أوليمبيسكس كومبليكس لوزنيكي" بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تجديده، والذى يسع لـ80.600 متفرج. وخاض النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، اللقاء لوجود إت

على المصرى

خطف سيرجيو أجويرو، هدفا قاتلا ليفوز منتخب الأرجنتين على مضيفه الروسى، بهدف نظيف، فى المباراة الودية، التى أقيمت بين المنتخبين فى افتتاح ملعب “أوليمبيسكس كومبليكس لوزنيكي” بالعاصمة الروسية موسكو، بعد تجديده، والذى يسع لـ80.600 متفرج.

وخاض النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، اللقاء لوجود إتفاق على خوضه للمباراة، على أن يعود البرغوث إلى برشلونة، ولن يشارك في ودية نيجيريا، التى ستقام يوم الثلاثاء المقبل بالأرجنتين، خاصة أن المدرب خورخي سامباولي يرغب في إراحة اللاعب.

سجل أجوير هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ليصبح أول لاعب يسجل هدفا بالكرة الجديدة لكأس العالم “روسيا 2018″، عندما مرر ميسي كرة بينية إلى البديل كريستيان بافون، الذي مرر من الناحية اليمنى كرة ذكية إلى أجويرو الذي سدد في المرة الأولى كرة أنقذها أكينفيف لترتد إليه ويضعها برأسه في الشباك، قبل أن يخرج من أرض الملعب ويدخل بدلا منه مهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، واحتج لاعبو المنتخب الروسي على هدف أجويرو، بحجة أن بافون كان متسللا لحظة تمرير ميسي الكرة له، وهو ما أثبتته بوضوح الإعادة التلفزيونية.

وشهدت المباراة أول ظهور رسمي لكرة المونديال المقبل، والتي تم الكشف عنها مؤخرًا، وأعلنت شركة أديداس الألمانية للمنتجات الرياضية، بالشراكة مع الاتحاد الدولي “فيفا”، عن الكرة الجديدة لكأس العالم، والتي أطلق عليها اسم “Telstar 18″، نسبة لأول كرة أنتجتها أديداس للمونديال في مونديال 1970 في المكسيك.

وحظيت المباراة، بإجراءات أمنية مشددة، كونها تجربة واختبار حي لقدرة الأمن الروسي، على تأمين مباريات كأس العالم، بعدما أعلنت روسيا أنها سوف تتخذ إجراءات مشددة لتأمين المباريات من خلال زيادة أعداد القوات والاستعانة بشركات أمن خاصة ومتطوعين، فضلاً عن استخدام “روبوتات” يمكنها التنبؤ بأي سلوك عدواني، كما أرسلت رسائل طمأنة لكل المشجعين، ووقعت على الاتفاقية الأوروبية لتأمين المباريات التي تتيح لها تبادل البيانات والخبرات بين قوات الأمن، بالإضافة إلى عدد من التدابير الوقائية.