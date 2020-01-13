الأرجنتين تتعهد بتعديل ضريبة الـ30% بناء على طلب الأورجواي

الأورجواي تتضرر من تناقص أعداد السياح القادمين من الأرجنتين

قال رئيس الأورجواي تابار فاسجاس إن وزير السياحة الأرجنتيني قد تعهد بتعديل ضريبة الـ30% المفروضة على المسافرين من الأرجنتين عند شراء سلع أو خدمات في الخارج بالدولار الأمريكي، حسب وكالة رويترز.

سياح فصل الصيف

وكانت الأرجنتين قد أقرت ضريبة السياحة في وقت سابق لكنه ألحق أضرارا كبيرة بأورجواي الجارة الجنوبية التي يقصدها السياح القادمون من الأرجنتين في فصل الصيف.

وتصبح هذه الضريبة واجبة السداد على جميع المصروفات المسددة باستخدام بطاقات الائتمان خارج البلاد.

إبداء مرونة

وقال فاسجاس في حوار مع وسيلة إعلامية محلية السبت أن ممثلي غرفة السياحة في أوراجواي سافروا إلى الأرجنتين للتباحث مع ممثلي الحكومة الأرجنتينية.

وتابع:” حصلوا على ما كانوا يريدونه، فقد تعهد ممثلي الحكومة الأرجنتينية بإبداء مرونة بشأن موعد تطبيق الضريبة كما تعهد وزير السياحة الأرجنتيني بإدراج تعديلات على الضريبة خلال 180 يوم. سنري ما سيحدث.”

ركود متواصل

تعاني الأرجنتين من ركود متواصل ومن صعود معدلات التضخم السنوي بأكثر من 50%.

وتستهدف الضريبة المقررة على مدفوعات بطاقة الائتمان رفع قيمة البيسو المحلي.

وتقدمت بها الحكومة الارجنتينية الجديدة برئاسة البرتو فرنانديز ضمن قانون تم تمريره في ديسمبر الماضي مشتملا على إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتدهور.

ديون بقيمة 100 مليار دولار

وتلتزم الحكومة الأرجنتينية برد ديون بقيمة 100 مليار دولار العام الجاري كما أنها تجري مفاوضات مع الدائنين بشأن إعادة الجدولة.

أقصى جهد مالي

وتبذل سلطات الأورجواي أقصى جهد مالي ممكن لتفادي التأثيرات الضارة الناتجة عن ضريبة السياحة الأرجنتينية، حسب تقرير لموقع اس.دبليو.اكس.بي.تي.

بطاقات مسبقة الدفع

ووزعت حكومة الأورجواي بطاقات مسبقة الدفع على السياح القادمين من الأرجنتين بعد تراجع أعدادهم هربا من الضريبة.

وتقدم هذه البطاقات مزايا تضاهي تلك الخاصة ببطاقات الائتمان.

وتشمل هذه المزايا رد ضريبة القيمة المضافة لحاملي هذه البطاقات عند الشراء من محلات معينة.

ضربة قاسية

وقال ليلام كتششيان وزير السياحة في الأورجواي أن ضريبة السياحة الأرجنتينية قد وجهت ضربة قاسية للاقتصاد في أورجواي لأنها طاردة للسياح القادمين من الأرجنتين.

وقال دياجو ريدريجو المدير التجاري لبطاقات ميدنيرو مسبوقة الدفع التي يحصل عليها سكان الأروجواي والأجانب:” يمكن للأجانب شراء هذه البطاقات ويتم الآن توزيع المزيد منها لمساعدة السياح القادمين من الأرجنتين على تفادي سداد ضريبة ال30%.”

آلاف البطاقات

وأشار إلى أنه يتم توزيع هذه البطاقات على عدة أماكن سياحية في الأورجواي مضيفا أنه تم توزيع الآلاف منها على سياح الأرجنتين حتى الآن.

تسهم السياحة بنسبة 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في الأورجواي وتوفر نسبة 8% من فرص العمل.

أكبر عدد من السياح

واستقبلت الأورجواي أكبر عدد من السياح خلال 2017 خصوصا من الأرجنتين والبرازيل، حسب موقع شينخوا نت الصيني.

وحسب وزير السياحة في الأورجواي، ارتفع العدد إلى 4 مليون سائح خلال ذلك العام بإيرادات تصل إلى 2.3 مليار دولار.

وشكل السياح القادمين من الأرجنتين نسبة 60% من السياح عام 2017 وساهموا بنسبة 2.7% في إجمالي الناتج المحلي للأورجواي.