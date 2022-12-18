الأرجنتين البطل.. ميسي ينتزع كأس العالم من بين أنياب فرنسا في حضور ماكرون

بعد مباراة ماراثونية، فاز منتخب الأرجنتين على حساب فرنسا، بلقب النسخة الـ22 من كأس العالم لكرة القدم التي استضافتها قطر.

المباراة النهائية، التي جمعت منتخب الأرجنتين وفرنسا اليوم السبت، باستاد “لوسيل”. في قطر، حضرها رئيس فرنسا ، إيمانويل ماكرون وانتهت (4-2) بركلات الترجيح.

وبدأ نجم الأرجنتين ليونيل ميسي التقدم لمنتجب التانجو في الدقيقة 23 ثم أضاف أنخل دي ماريا الهدف الثاني للتانجو في الدقيقة 36.

قبل أن يرد مهاجم منتخب فرنسا كليان مبابي بهدفين متتاليين في الدقيقتين 80 و81 .

وعاد ليونيل ميسي ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الإضافي الثاني للمباراة، قبل أن يتعادل مبابي لفرنسا بركلة جزاء في الدقيقة 12 من زمن الشوط الشوط الإضافي الثاني للمباراة النهائية المقامة على

وحسم منتخب الأرجنتين النتيجة لصالحه بركلات الترجيح بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبحسب موقع قناة بي إن سبورت القطري التي تنقل مباريات كأس العالم حصريا، أصبح ميسي وبشكل رسمي هو أكثر لاعب خاض مباريات في تاريخ كأس العالم برصيد 26 مباراة.

وبذلك تخطى أسطورة الأرجنتين بذلك رقم الألماني لوتار ماتيوس صاحب الرقم القياسي السابق برصيد 25 مباراة.

وانطلقت مشاركات ميسي في كأس العالم عام 2006 .

وكانت أول مباراة له على الإطلاق في مواجهة كوت ديفوار في العاشر من يونيو عام 2006 وكانت أول أهدافه المونديالية في شباك منتخب صربيا ومونتينجرو في المونديال ذاته في الدقيقة 88 من المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين (6-0).

وعلى مدار مشاركاته المختلفة في كأس العالم وقبل مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي ” قطر 2022™” شارك ميسي في 25 مباراة فاز في 16 وتعادل في 4 وخسر 5 وسجل 11 هدفاً وأهدى 8 تمريرات حاسمة، بحسب بي ان سبورت القطرية.