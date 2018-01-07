الأربعاء.. معرض فني للفنان السعودي محمد المهدي

علي راشد: يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان السعودي محمد المهدي يوم الأربعاء المقبل 10 يناير الجاري، في السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وبحضور لفيف من الضيوف والفنانين من بينهم الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، وممثلاً عن سفارة المملكة

علي راشد:

يفتتح الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضاً للفنان السعودي محمد المهدي يوم الأربعاء المقبل 10 يناير الجاري، في السابعة مساءً بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي، وبحضور لفيف من الضيوف والفنانين من بينهم الدكتور حمدي أبوالمعاطي نقيب التشكيليين، وممثلاً عن سفارة المملكة السعودية، ويعرض الفنان حوالي 50 لوحة تعبر عن موضوعات متنوعة.

وقال الفنان محمد المهدي في تصريحات صحفية :”يغلب على أكثر أعمالي الطابع التجريدي الذي أعشقه واجده أوفر رحابة حيث يُمكن تحميل اللغة البصرية للون وتأثيره الوجداني أكثر من معنى ودلالة على حسب قراءة خاصة لكل مُشاهد، لذا أتعامل بتلقائية وسلاسة هائماً على سطوح لوحاتي تاركاً العنان لفرشاتي تفيض بمكنون نفسي الذي تختزله الألوان التي تنساق بوعي أكتسبته من دراستي لعلم النفس وحتى وأنا أتناول موضوعات محددة، وهو أمر مُحبب لنفسي وأجد في الرسم طاقة روحية ونفسية إيجابية أعشقها وأبحث عنها دائماً.”

وأضاف المهدي: “أخصص في معرضي بعض الأعمال التي عبرت من خلالها عن عشقي وولعي بمدينة الإسكندرية المدينة القريبة جداً لقلبي، أعرضها مع أعمال أخرى لمشاهد من مسقط رأسي بالدمام في محاولة تعكس المؤاخاه والمحبة بيننا.”

ويستمر المعرض حتى 20 يناير الجاري بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي على كورنيش الجيزة.