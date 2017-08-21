الأربعاء.. سيدة في التحرير لاونج

علي راشديعرض التحرير لاونج فيلم "سيدة" للمخرجة نسمة زعزوع، وهو مشروع تخرُّجها من الماجستير التابعة لمنحة السفارة البريطانية "تشيفينينج"، كما تم عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان في ركن الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من المهرجانات الأخرى.الفيلم يُعرض في مقر مشروع التحرير لاونج بمع

علي راشد

يعرض التحرير لاونج فيلم “سيدة” للمخرجة نسمة زعزوع، وهو مشروع تخرُّجها من الماجستير التابعة لمنحة السفارة البريطانية “تشيفينينج”، كما تم عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان كان في ركن الأفلام القصيرة، بالإضافة إلى مشاركته في عدد من المهرجانات الأخرى.





الفيلم يُعرض في مقر مشروع التحرير لاونج بمعهد جوتة بوسط البلد، الأربعاء الموافق 23 أغسطس الساعة السابعة مساءً، ويحضر عرض الفيلم مجموعة من نقاد وصناع السينما، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة.

فيلم “سيدة” هو دراما اجتماعية مدتها 15 دقيقة تدور أحداثه حول محاولات أم وابنها صلاح الوصول للطبيب الألماني الذي في استطاعته إنقاذ عين الطفل، لكن هناك سورًا حديديًّا يمنعهما من الوصول إليه، ويستعرض الفيلم محاولاتهما التمكن من زيارته، وتأخذنا المخرجة في رحلة تتناول فيها مشاعر الأم التي تعاني من أجل وصول ابنها للطبيب وإحباطها الشديد لوجود السور الفاصل بينهما.