الأربعاء.. انتخابات شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية

دعاء حسنى قرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لشعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة، وذلك غدا الأربعاء بمقر الغرفة. وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه تقرر إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الشعب التج

دعاء حسنى

قرر مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد لشعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة، وذلك غدا الأربعاء بمقر الغرفة.

وقال عادل ناصر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه تقرر إجراء الانتخابات لمجالس إدارات الشعب التجارية التابعة للغرفة للدورة الجديدة والتي تستمر لمدة ٤ سنوات وذلك في إطار الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنشيط أداء الشعب التجارية وزيادة وتفعيل الخدمات المقدمة لأعضاء الغرفة التجارية بالجيزة والذين يصل عددهم إلى ٢٣٠ الف تاجر وصانع ومؤدي خدمة، مشيرا إلى أنه سيتم السماح للتجار المسددين لاشتراكات الغرفة، بالترشيح في مجالس إدارات الشعب، تنفيذا للقانون رقم ١٥٨ لسنة ١٩٥١ المنظم لأنشطة الغرف التجارية.

وقال محمد إمبابي، سكرتير عام الغرفة التجارية، إن الشعب التجارية النوعية التي ستجرى الانتخابات فيها لتشكيل مجالس إدارتها الجديدة هي البقالة والمخابز والسيارات وتجار الذهب، فضلا عن أنشطة أخرى سيتم الاستقرار عليها خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بتطبيق القانون ومراعاة الشفافية والموضوعية عند إجراء الانتخابات لإعطاء الفرصة للتجار لاختيار مجالس إدارة قوية للشعب تنعكس على الخدمات والأنشطة المقدمة.