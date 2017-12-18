الأربعاء..الصحفيين تحتفي بمانديلا المصري وتوزع جوائز التفوق

رحاب صبحىتنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين فى السادسة مساءً الأربعاء القادم، أمسية للاحتفاء بعضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات السابق خالد البلشى لفوزه بجائزة "نيلسون مانديلا " للمدافعين عن حقوق الانسان والتى يمنحها تحالف" سيفيكاس" لناشطي ومنظمات المجتمع المدني ،وهو ما يعتبر تكريم مستح

رحاب صبحى

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين فى السادسة مساءً الأربعاء القادم، أمسية للاحتفاء بعضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة الحريات السابق خالد البلشى لفوزه بجائزة “نيلسون مانديلا ” للمدافعين عن حقوق الانسان والتى يمنحها تحالف” سيفيكاس” لناشطي ومنظمات المجتمع المدني ،وهو ما يعتبر تكريم مستحق له وإلقاء للضوء على قضايا الصحفيين المتواجدين خلف الزنازين وتأكيدا على كل قضايا الحريات .

كما تنظم النقابة أيضا فى نفس اليوم احتفالية توزيع جوائز مسابقة التفوق الصحفى لعام 2017 ويتضمن الحفل، تكريم الفائزين بالمسابقة، والحاصلين على شهادات تقدير، وكذلك تكريم عدد من قدامى ورواد المهنة ،والصحفيين الحاصلين على شهادات الدكتوراه والماجستير .