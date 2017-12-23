الأربعاء.. التجنيد تستقبل دفعة جديدة وموقع إلكترونى للرد على الاستفسارات

المؤهلات العليا حتى 1997 للكليات والمعاهد باستثناء الطب الاستقبال بمكاتب التجنيد من 21 يناير للعليا و11 فبراير فوق المتوسطة و27 الجارى للمتوسطة و17 فبراير لمن دون المؤهلات بدور إبراهيم تستقبل القوات المسلحة دفعة جديدة من المجندين مرحلة أب

المؤهلات العليا حتى 1997 للكليات والمعاهد باستثناء الطب

الاستقبال بمكاتب التجنيد من 21 يناير للعليا و11 فبراير فوق المتوسطة و27 الجارى للمتوسطة و17 فبراير لمن دون المؤهلات





بدور إبراهيم



تستقبل القوات المسلحة دفعة جديدة من المجندين مرحلة أبريل 2018 بداية من الأربعاء المقبل، عقب تصديق القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق أول صدقى صبحى على قبول تلك الدفعة .

كشف أشرف عطية عبد البارى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أن الشروط لمختلف الفئات بين العليا، والفوق متوسطة، والمتوسطة، ومن دون المؤهلات، والمستندات المطلوبة.

قال عبد الباري لـ”المال”، إن الشروط المحددة للمؤهلات العليا مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو، من جميع الأعوام حتى 1997، من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى- خاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى، المعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول أغسطس 2017 حتى آخر يناير 2018، وخريجى كليات الطب (البشرى– الأسنان- العلاج الطبيعى- الطب البيطرى- التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز/ مدة التدريب خلال تلك الفترة، مواليد من 1 يناير إلى 30 يونيو من عام 1998 خريجى العام الدراسى 2016/ 2017، والفترة من أول فبراير 2017، إلى آخر يناير 2018، والمتخلفين من أعوام سابقة.

وأكد أن التقديم سيتم اعتبارًا من 21 يناير 2018، وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 3 إلى 20 فبراير 2018.

وأوضح أنه بالنسبة للمؤهلات فوق المتوسطة مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو من جميع السنوات حتى عام 1997 الحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول أغسطس2017 حتى آخر يناير 2018، مواليد الفترة من 1 يناير حتي 30 يونيو عام 1998، وخريجى العام الدراسى 2016، والفترة من أول فبراير2017 إلى آخر يناير 2017/ 2018 والمتخلفين من أعوام سابقة.

ولفت إلى أن التقديم بداية من 11 فبراير 2018، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد اعتبارًا من 21 وحتى 25 فبراير 2018.

أما المؤهلات المتوسطة وغير المؤهلات فقال إن المؤهلات المتوسطة مواليد أشهر (أبريل- مايو- يونيو) من عام 1998 الحاصلين على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الـ3 من جميع الأعوام حتى عام 1997، خريجى العام الدراسي 2016/ 2017، المتخلفين من أعوام سابقة، استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة، اعتبارًا من 27 ديسمبر الحالي، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد 8 يناير حتى 1 فبراير 2018، أما غير ذوى المؤهلات مواليد أشهر (أبريل- مايو- يونيو) 1998، والمتخلفين من أعوام سابقة، استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة من 17 فبراير 2018، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبى عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 26 فبراير وحتى 10 مارس 2018 .

وأشار إلى أن المستندات المطلوبة؛ بطاقة الرقم القومى، والخدمة العسكرية (6 جند)، أصل شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمى منها، صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب، فيش البصمات (1 جند) من مندوب التجنيد بالقسم أو المركز، فصيلة الدم، أصل المؤهل الدراسى لجميع المؤهلات، شهادة الامتياز- التدريب لخريجى كليات الطب (البشرى- الأسنان- العلاج الطبيعى- الطب البيطرى- التمريض)، قسيمة الزواج للمتزوجين، رخصة القيادة للشبان الحاصلين عليها، خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه، قرار التعيين (المعيدين- المدرسين- الأطباء المقيمين).

وأوضح أنه أنشئ موقع إلكتروني لإدارة التجنيد والتعبئة لتوضيح الخدمات والتيسيرات التى تهم الشباب المقبل على التجنيد، والخدمات التى تهم المواطنين، والشباب سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، علي العنوان التالى: tagned.afmic.gov.eg وبريد إلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالى: gov.eg.mod @agneedt