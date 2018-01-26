الأربعاء آخر فرصة لقبول طلبات إعادة الاستعلام لحاجزى الإسكان الاجتماعى المرفوضين

بدور إبراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن



بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الأربعاء المقبل، الموافق 31 يناير الجارى، هو آخر فرصة للمتقدمين بإعلانات الإسكان الاجتماعي (1 – 2 – 3 – 4 – 5)، لقبول طلبات إعادة الاستعلام للحاجزين المرفوضين نتيجة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن، ولم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأكدت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم تقديم طلبات إعادة الاستعلام عن طريق مكاتب البريد المميكنة على مستوى جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مؤكدة أنه في حالة عدم استكمال الإجراءات خلال فترة المهلة، يعتبر ذلك عدولاً عن الاستمرار في الحجز، ويعتبر الحجز لاغياً، وعلى المتقدمين سحب المبالغ المسددة لحساب الوحدة.