الأراضى والحوافز الضريبية أهم عوامل الشراكة فى «الصحة والتعليم»

■ على عيسى: مشاركة القطاع الخاص ترفع معدلات النمو ■ محروس: «الصحة» ليس لديها أراض وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية عصام عميرة تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يعطى اهتماما أكبر بقطاعى الصحة والتعليم أثناء حلف اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام البرلمان، مشددا على وضع بناء الإنسان ال

■ على عيسى: مشاركة القطاع الخاص ترفع معدلات النمو

■ محروس: «الصحة» ليس لديها أراض وتهدف إلى تقديم الخدمات الطبية



عصام عميرة

تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن يعطى اهتماما أكبر بقطاعى الصحة والتعليم أثناء حلف اليمين الدستورية لولاية ثانية أمام البرلمان، مشددا على وضع بناء الإنسان المصرى على رأس أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، معتبره كنز الأمة الذى يجب أن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل بدنيا وعقليا وثقافيا.

أكد الخبراء أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص بنظام «PPP» يحتاج إلى عدة عوامل أهمها تأسيس عقود قوية وواضحة تحدد مهام كل من المستثمر والدولة، وتقييم الأراضى الممنوحة عن طريق الخبراء، وإعطاء بعض الحوافز الاستثنائية بتخفيض الجمارك على المستلزمات الطبية والأجهزة التعليمية لتحقيق معدلات نمو أسرع فى المجالين وتشجيع المستثمرين.

وقال المهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن المشروع القومى لبناء مدارس متميزة للغات بنظام الـ«PPP»، يعد من أبرز المشاريع التى أعدتها الوحدة المركزية.

وأكد حنورة لـ«المال» البدء فى طرح المرحلة الثانية للمدارس خلال الثلاثة شهور المقبلة، لافتا إلى تجهيز الأراضى لإنشاء 200 مدرسة، والإعلان عن تفاصيل الطرح فى القريب العاجل، بنظام المنفعة العامة لمدة 30 عاما غير قابلة للتجديد، مثلما تم فى المرحلة الأولى.

وعلى مستوى مشاريع الصحة، أضاف أن الوزارة لم ترسل أى طلبات للشراكة مع القطاع الخاص فى إنشاء المستشفيات حتى الآن، لافتا إلى أن مثل هذه المشاركة تعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين، ورفع العبء الواقع على كاهل ميزانية الدولة دون التأثير فى قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار اجتماعية عادلة، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع الاستثمار والاستهلاك.

ووفقا للموقع الرسمى للوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فإن أصول البنية الأساسية تؤول إلى ملكية الدولة فى نهاية فترة التعاقد، وبذلك يزداد مخزون الأصول العامة، ويتم اختيار المستثمرين المؤهلين لدخول المشروع، وفقا لمعايير فنية ومالية وقانونية.

وقال وزير التعليم فى تصريحات صحفية سابقة، إن الوزارة تخطط لإنشاء 600 مدرسة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتم فتح باب التقدم للتأهيل المسبق للمشروع القومى لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص فى أغسطس 2016، وتتم المناقصة فى ظل القانون (67) لسنة 2010.

وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص يتمثل فى منح تراخيص إنشاء الجامعات الخاصة فقط بخلاف النظام المتبع فى المشروع القومى للمدارس.

وأشار إلى أن تطوير المستشفيات الجامعية بالشراكة مع القطاع الخاص تقوم بها إدارة الجامعة المسئولة عن المستشفى أو تكون من خلال التبرعات.

وقالت أمانى الفار، مدير وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بالتربية والتعليم، إن المشروع القومى لبناء وتشغيل المدارس المتميزة للغات، يهدف إلى تخفيف الضغط على الدولة فى بناء المدارس وتوفير فصول لائقة للطلاب، لافتة إلى أن الوزارة أعدت 54 قطعة أرض فى المرحلة الأولى مطابقة للمواصفات الفنية، فقد كانت عملية توفير الأراضى أبرز التحديات التى واجهتنا.

وأكدت أن الوزارة تستهدف من المشروع إنشاء 20 ألف فصل متوقعة أن تتم تنفيذها على خمس مراحل رئيسية، بنظام حق الانتفاع لمدة ما بين 25 و30 عامًا، لتقديم خدمة تعليمية راقية ومتميزة.

وأوضحت أن الوزارة تتابع وتراقب المشروع منذ تأسيس المدرسة من بداية تسليم الأرض وعملية البناء والتصميم وحتى إدارة المدرسة وبحث مدى جودة العروض الفنية للعملية التعليمية وقيمة المصروفات المدرسية المقدمة والمحتوى التعليمى المقدم.

وقال الدكتور على محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، إن الوزارة تمنح التراخيص للمستشفيات وتراقب عملها، لافتا إلى أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص لإدارة المستشفيات غير موجودة بالحكومة حاليا.

وأضاف أن نظام المشاركة فى الإدارة متواجد بين المستشفيات الخاصة لتحسين الخدمة وتحقيق الربحية، مشيرا إلى أن هناك نظاما تم العمل به وهو منح أراض بحق انتفاع لـ10 سنوات بغرض تشيد مستشفيات ولكنة غير تابع لوزارة الصحة.

وقال إن وزارة الصحة ليس لديها أراض لتمنحها للمستثمرين، لافتا إلى أن الصحة يديرها أطباء بهدف تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين والرقابة على المستشفيات، وتم تبسيط الإجراءات من قبل وزارتى الاستثمار والصحة لتشجيع الاستثمارات فى القطاع الصحى.

وأشاد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، بتوجه الرئيس لدعم الإنسان المصرى أثناء خطابه فى البرلمان، وأن رأس المال البشرى أهم عوامل النمو الاقتصادى.

وأضاف أن القطاع الخاص متواجد فى التعليم والصحة بشكل أساسى، لافتا إلى أن تسهيل عمل القطاع الخاص فى المجاليين يسهم فى تنفيذ مشاريع تتلاءم مع احتياجات الشعب المصرى وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة.

وأوضح أن دخول رجال الأعمال فى تلك المجالات يحتاج ملاءة مالية كبرى لتحقيق الهدف المرجو منها، مؤكدا أنها موجه لخدمة الطبقة المتوسطة والفقيرة، ولإتاحة التعليم لأبنائنا الطلاب بتكلفة معقولة وبأفضل مستوى ممكن من الجودة، وبكثافة مقبولة للفصول.

وطالب عيسى بتسهيل الحصول على الأراضى والتراخيص وإعطاء حوافز فى الجمارك للأجهزة المكونة للعملية التعليمية والمستلزمات الطبية، وذلك لزيادة البنية الأساسية فى مجال الصحة والتعليم، لافتا إلى أن مشاركة القطاع الخاص هى عملية مركبة، لكن فى ظل وجود إدارة ملائمة وخبيرة، يمكن تقديم المشروعات بصورة تخدم مصالح جميع الأطراف.

ويرى الدكتور فخرى الفقى، الخبير الاقتصادى، أن نظام المشاركة «ppp» يهدف لدخول القطاع الخاص بالشراكة المؤقتة مع الدولة، وتقدم الدولة أرض المشروع للمستثمر مقابل منحه المشروع مدة زمنية تقارب الـ30 عاما، ومن ثم يعود المشروع للدولة، الأمر الذى يرفع نسبة البنية التحتية للدولة.

وقال إن هناك آلية من خلال طرح أسهم أو صكوك تعود بعوائد على المساهمين، وتجذب المساهم الصغير، لافتا إلى إن الحكومة تدخل بالأرض من خلال تقييم سعرها من قبل الخبراء لتحديد نسبة المساهمة بقيمة الأرض فى تشييد المشروع وضمان حقوق الدولة.

وأضاف أن الشركة المساهمة ذات الغرض الخاص هى التى تتولى إدارة المشروع مثل إدارة المدرسة واختيار المعلمين والهيكل الإدارى لها، وتحقيق الغرض الاستثمارى، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع تأجير تلك المدارس من المساهم لمدة 30 عاما حتى تنتهى المدة وتصبح الحكومة مالكة للمدرسة، مؤكدا أن المساهم سوف يستفيد من العائد خلال تلك الفترة سواء من القيمة الإيجارية أو من عوائد مصاريف الطلبة.

وطالب الفقى بضرورة التوسع فى إنشاء المستشفيات بتلك الآلية لدعم القطاع الصحى وتخفيف الضغط على موازنة الدولة ومواكبة الزيادة السكانية المستمرة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى من تلك المشاركة زيادة معدل النمو وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة ومواكبة الزيادة السكانية.

وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العـامة والإحصاء، فإن عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى وصل إلى 21.9 مليون تلميذ للعام الدراسى 2015/2016 يقوم بالتدريس لهم 1.16 مليون مـدرس، وبحسب إحصائيات «التربية والتعليم»، فإن ازدياد عدد التلاميذ فى المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية جعل نسبة الكثافة تصل إلى 42.85 %.

وتقع سوهاج على رأس القائمة بـ351 منطقة بلا مدارس، تليها محافظة قنا بــ303 مناطق محرومة من المدارس، بين قرى ونجوع وكفور، فيما تحتل المنيا المرتبة الثالثة بـ 291 منطقة.

وأوضح الكتيب الإحصائى «مصر فى أرقام» 2017، وصول عدد المدارس الابتدائى فى عام 2015/2016 إلى 18 ألفا و85 مدرسة، بعدد فصول 234 ألفا و441 فصلا بإجمالى تلاميذ وصل عددهم إلى 10 ملايين و638 ألفا و860 تلميذا.

أما المدارس الإعدادية بلغ عددها 11 ألفا و466 مدرسة بـ109 آلاف و189 فصلا، وإجمالى عدد تلاميذ عددهم 4 ملايين و630 ألفا و636 تلميذا بين بنات وذكور.