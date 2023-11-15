الأذون والسندات تهيمن على 96.25% من تعاملات البورصة المصرية بجلسة الثلاثاء (جراف)

هيمنت أدوات الدخل الثابت على 96.25% من إجمالي التعاملات التي شهدتها البورصة المصرية أمس، لتقتنص 109.950 مليار جنيه، من إجمالي التعاملات البالغة 114.3 مليار جنيه.

وفي المقابل كان نصيب الأسهم ضعيفا للغاية بما نسبته 3.75%، بقيمة 1.29 مليار جنيه، شاملة تعاملات سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 15.4 مليون جنيه فقط.

وتمت التعاملات بجلسة الثلاثاء على 1.323 مليار ورقة مالية، عبر 121.9 ألف عملية منفذة، كان نصيب (الأذون/ السندات) فيها 4 مليون عملية منفذة على 365 عملية، بينما كان نصيب الأسهم 1.3 مليار ورقة مالية، تم التعامل عليها من خلال 121 ألف عملية منفذة.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.4%، من تعاملات جلسة الثلاثاء، مع الاتجاه نحو البيع بصافي 191.9 مليون جنيه، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء بصافي 60.2 مليون جنيه، بنسبة 3.2% من التعاملات، و131.7 مليون جنيه، بنسبة 7.4% من التعاملات على الترتيب.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها الثلاثاء على تباين، حيث هبط مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 0.25%، مغلقا عند 23894 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.01%، مغلقا عند 4791 نقطة، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.10%، مغلقا عند 7027 نقطة.