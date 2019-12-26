الأديب الذي تزوج ابنة ملك النرويج.. آري بيهن يؤلف كتابا عن الاكتئاب ثم ينتحر

في عام 1999 وفي عمر العشرين نشر النرويجي آري بيهن أول عمل أدبي له، وبعد 3 أعوم حصل على شهرة واسعة بعد أن تزوج ابنة ملك النرويج عام 2002.

بيهن الذي أنجب 3 مرات من ابنة ملك النرويج واجه على مايبدو أياما صعبة في حياته، ففي 2017 طلق زوجته ثم أصدر في 2018 كتابا عن الاكتئاب قبل أن ينتحر في 2019.

وبحسب يورونيوز، أعلن المتحدث الرسمي باسم بيهن، أمس الأربعاء، إن الكاتب النرويجي “وضع حدا لحياته” عن عمر ناهز 47 عاما.

وقال ملك وملكة النرويج في بيان لهما إن آري كان “جزءا مهمًا من عائلتنا لسنوات عديدة ونحمل معه ذكريات دافئة وحنونة” وأضافا “نحن ممتنان لمعرفتنا له…لقد فقدت بناته أبا محبوبا”.

وكان آرى الذي ولد في الدنمارك، يعيش حياة صاخبة قبل زواجه فيما كانت والدته تشتغل في القصر الملكي كممرضة لدى الأميرة مارثا لويز إبنة الملك هارلد الخامس والملكة سونجا.

وعرف آري بكونه كاتبا للعديد من الروايات والأعمال المسرحية ونشر أول عمل أدبي له عام 1999 وهي رواية “حزين مثل الجحيم” وترجمت للعديد من اللغات.

وذاع صيت آري عام 2002 بعد زواجه من الأميرة مارثا، وأصدار الزوجان مؤلفا معا حمل اسم “قلبا لقلب” وأنجب آري من زوجته ثلاث بنات هن مود (16 سنة) وليا (14 سنة) وإيما (11 سنة).

وكشف آري عام 2009 في لقاء له مع مجلة “ماسيف” عن معاناته مع شرب الكحول.

وانفصل الثنائي عن بعضهما عام 2016 قبل أن يعلنا طلاقهما رسميا في عام 2017 وفق ما ذكرته صحيفة “لوموند” الفرنسية.

وأصدر آرى آخر كتاب له عام 2018 حمل اسم “إنفرنو” تحدث من خلاله عن معاناته مع الإضطرابات النفسية، وتطرق إلى إدمانه للكحول ودخوله في حالات من الإكتئاب الحاد.