الأدوار في الموسيقى .. جديد هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة التراث الحضارى، كتاب “الأدوار في الموسيقى”، تأليف صفى الدين عبد المؤمن بن أبى المفاخر الأرموى البغدادى، وتحقيق وشرح غطاس عبد الملك خشبة، ومراجعة الدكتور محمود أحمد الحنفى.

يعد الكتاب ألة تنبيه إلى ضرورة إعادة النظر والبحث فى جذور الموسيقى العربية وتطورها، واستنباط ما يعين على دفع الموسيقى العربية للأمام وازدهارها.

ويتناول المؤلف فى فصول الكتاب الـ 15، أقسام الدساتين، ونسب الأبعاد، والأسباب الموجبة للتنافر، والأدوار ونسبها، والتأليف الملائم، وحكم الوترين، وتسوية أوتار العود، والأدوار المشهورة، وطبقات الأدوار، وأدوار الايقاع، وتأثير النغم.

