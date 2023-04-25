الأدوار الجادة كانت تحديا له.. أحمد فهمي يكشف كواليس «سره الباتع»

حل النجم أحمد فهمي الساعات الأخيرة ضيفا ببرنامج ” مساء dmc ” مع الإعلامية إيمان الحصري ، وكشف في اللقاء عن كواليس مشاركته ببطولة مسلسل “سره الباتع” للمخرج خالد يوسف رمضان 2023 وتأديته لشخصية “حامد” بالمسلسل.

فقال فهمي أنا أول واحد أقعد مع خالد يوسف واتكلمنا على المسلسل وسألته مين هيعمل حامد التاريخي قالي أحمد السعدني”، لافتا الى أنه قرر تأجيل تقديم مسلسلات كوميدية بسبب سره الباتع لرمضان 2024.

وأضاف أنه كان متعاقدا مع المنتج أمير شوقي لإنتاج مسلسل في رمضان، وتم التحضير لتصوير 5 حلقات، لكنه تلقى مكالمة تليفونية من المنتج تامر مرسي، وتم عرض عليه العمل مع المخرج خالد يوسف لتقديم شخصية «حامد» في مسلسل سره الباتع، مشيرا الى أن ذلك كان تحد له أن يقدم أدوارا جادة بعيدة عن الشخصيات الكوميدية التي قدمها للجمهور السنين الماضية ، حيث إنه قدم تجربة سابقة بشخصية تراجيدية في فيلم “العارف” مع النجم أحمد عز واستطاع من خلالها الخروج من نمط الأدوار الكوميدية بصورة آمنة ، وقد يكون هذا سبب أنهم فكروا فيه لتقديم بطولة مسلسل سره الباتع.

وكشف أيضا عن تقديمه بطولة مسلسل 8 حلقات لأول مرة بإحدى المنصات الرقمية الأيام القادمة” سفاح الجيزة” وهو قصة حقيقية عن سفاح الجيزة الذي تم القبض عليه منذ سنوات وسيتم عرض المسلسل خلال الأيام القادمة.