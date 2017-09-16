الأدوات المنزلية: 80% تراجعًا في المبيعات

المال – خاص

قال عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن انخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة، أدى إلى استقرار الأسعار وعدم زيادتها، مشيرًا إلى أنه حال قيام وزارة المالية بإجراء خفض لسعر الدولار الجمركي، سيجعل الفرصة متاحة أمام التجار لخفض الأسعار.



وأضاف عبد الناصر، أن السوق يشهد حالة من الركود في كافة قطاعات سوق تجار الأدوات المنزلية، موضحًا أن البيع في تراجع مستمرة، فالمبيعات تراجع لأكثر من 80%، نتيجة لغلاء الأسعار التى ضرب السلع عقب قرار تحرير سعر الصرف، نوفمبر الماضي.



وطالب الباز، بضرورة تدشين شركة متخصصة في التسويق لانقاذ القطاع من الأضرار التي وقعت عليه الفترة الماضية، فضلًا عن ضرورة تشجيع الدولة الاستثمار المحلي بالقطاع من أجل منافسة المنتج الأجنبي الذي ارتفع كثير منذ زيادة سعر الصرف.



من جانبه، اقترح محمد حسين، عضو شعبة الأدوات المنزلية، تدشين وزارة التجارة والصناعة عددا من المعارض المتخصصة في الأدوات المنزلية لكسر حالة الركود، أو مساعدة التجار في تنظيمها بدلا من تلك التجار يعانون ويلات الركود الذي ضرب الأسواق مؤخرًا.



وأضاف أن المعارض التى سيتم تدشينها يجب أن تحتوي على نظام البيع بالقسط لتنشيط معدل المبيعات، قائلاً: “الزبون دلوقتي بقي بيدور على أى حاجة قسط علشان ارتفاع الأسعار”.