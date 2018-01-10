الأدوات المنزلية : 50% انخفاضًا بالمبيعات خلال أعياد الكريسماس

عمر سالم قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعًا بالمبيعات خلال أعياد الكريسماس والميلاد تصل لنحو 50% عن نفس الفترة من العام الماضى. وأضاف الطحاوى، فى تصريحات، لـ"المـال"، أن إجمالى مبيعات القطاع خلال الفترة الحالية لا تتعدى 30% نظرًا لارتفا

عمر سالم





قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعًا بالمبيعات خلال أعياد الكريسماس والميلاد تصل لنحو 50% عن نفس الفترة من العام الماضى.

وأضاف الطحاوى، فى تصريحات، لـ”المـال”، أن إجمالى مبيعات القطاع خلال الفترة الحالية لا تتعدى 30% نظرًا لارتفاع الأسعار والركود وقيام المواطنين بخفض نفقاتهم واقتصارهم على الأكل والشرب.

وأشار إلى أنه من المرتقب أن تشهد الأسعار ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة تحرك الأسعار وارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى الركود وانخفاض السلع المستوردة خلال الفترة الحالية، ووصول المستورد لنحو 20% من إجمالى السلع المتواجدة بالسوق لتعنت الحكومة فى تسجيل المصانع.

وقال عبد الناصر الباز، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن الأسعار الاسترشادية وصلت لمراحل قصوى، حيث تضع مصلحة الجمارك سعرًا مرتفعًا أكثر من قيمة سعر الفاتورة الأصلية، مما يدفعنا لأن نرسل لهم فاتورة خارج الصندوق حتى نستكمل الأموال المتبقية.

وأكد الباز أن الكارثة الحقيقية هو أن قيمة المنتج أصبحت أعلى من القيمة الطبيعية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية سوق حركية، وفي حال ارتفاع الأسعار الاسترشادية أكثر من السعر بالخارج، سيتسبب في ركود أكبر بعملية البيع أكثر مما هي عليه الآن، حيث يصل حجم التراجع في المبيعات لأكثر من 60%.

ونوه بأنه على الدولة وضع خطة خمسية لعملية التصدير والاستيراد والتصنيع، ليكون المصنعون والتجار على علم بما تتجه إليه الدولة.