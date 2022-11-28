«الأدوات الكهربائية» بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع مسئولى «إيكو موندو»

تسعى شعبة الأدوات الكهربائية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى الاستفادة من مشاركتها فى فعاليات معرض «إيكو موندو» بإيطاليا لتسهيل عملية نقل التكنولوجيا للطاقة المتجددة والنظيفة عبر العديد من الشركات الأوروبية المشاركة بالمعرض إلى مدينة الإسكندرية.

وقال أشرف سلامة رئيس مجلس إدارة الشعبة إنها شاركت فى فاعليات معرض «إيكو موندو» و«كى إنيرجى» الذى أقيم خلال الفترة الماضية بمركز إكسبو بمدينة ريمينى الإيطالية، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات فى مجال الطاقة المتجددة والعمل على توفير ما يناسب احتياجات السوق المصرية من تلك المنتجات.

وأضاف لـ «المال» أن ممثلى الشعبة المشاركين بالمعرض وقعوا بالأحرف الأولى مع أمبرا بيلا نسونى مسئولة العلاقات الخارجية لمعرض «إيكو موندو» على مذكرة تعاون مع الشعبة فى الإسكندرية فى الفترة المقبلة يجرى حاليا التنسيق لتنفيذه تحت مظلة الغرفة التجارية بالإسكندرية.

ولفت إلى أن بروتوكول التعاون الذى تستهدف الشعبة توقيعه وتعكف حاليا على وضع صياغته يهدف إلى العمل على نشر تكنولوجيا الطاقة النظيفة فى الإسكندرية، وبما يسمح بإمكانية إيجاد شراكات مع بعض مصنعين منتجات يمكن الاستعانة بها ممن شاركوا فى هذا المعرض. وأشار إلى أنه خلال المشاركة فى فاعليات المعرض تم تفقد عدد من أجنحة الشركات التى تعمل فى مجال الطاقة النظيفة وتدوير المخلفات.

وأكد أن هناك ثلاثة منتجات رئيسية ستعمل الشعبة على الحصول عليهم لاستخدامهم، وتوطينهم بالإسكندرية كبداية لدخول السوق المصرية، لافتا إلى أن الأول: معدات لتحويل مخلفات الأطعمة إلى أسمدة عضوية بشكل سهل وسريع، والثانى تتمثل فى محطات صغيرة الحجم جدا تقوم بشحن السيارات الكهربائية، والأخير: التطبيقات الحديثة لاستخدامات الطاقة الشمسية.

تجدر الإشارة إلى أن مصر شاركت فى معرض «إيكوموندو» و«كى إنيرجى» ببعثة ضمت 60 ممثلًا عن شركات عاملة فى السوق المحلية، للتعرف على أحدث التقنيات المستخدمة فى التحول البيئى، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وآليات نشر وتطبيق الاقتصاد الدائرى، إضافة إلى إبرام صفقات تجارية لشراء المعدات والتعرف على التكنولوجيا الحديثة. وروج الجناح المصرى فى معرض ومؤتمر التكنولوجيا الخضراء «KEY ENERGY» و- ECOMONDO 2022 – الذى نظمته مجموعة المعارض الإيطالية (IEG) فى الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر الحالى، بمركز إكسبو بمدينة ريمينى الإيطالية، للخطط والجهود التى تقوم بها الدولة فى قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة للحد من الانبعاثات الكربونية والمشروعات الجارى تنفيذها، خاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر، فضلًا عن إجراء مباحثات لزيادة التبادل التجارى والاقتصادى بين الشركات الإيطالية والكيانات المصرية.