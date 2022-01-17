استثمار

«الأدوات الصحية» تطالب «التجارة» بوقف تصدير خردة النحاس

بدلا من زيادة رسم الصادر
أحمد اللاهوني 1:58 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22 1:58 ص, الثلاثاء, 18 يناير 22

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة إصدار قرارًا بوقف تصدير خامات النحاس «الخردة ونصف تشغيل»، بدلا من زيادة رسم الصادر.

وقال الفخرانى، إن زيادة رسم الصادر على الخردة لن يمنع تصدير خام النحاس، وبذلك ستظل السوق المحلية فى احتياج له بسبب نقصه.

اقرأ أيضا  أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 785 مليون دولار الربع الماضي

يذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق.

وشمل قرار الوزيرة النحاس غير النقى، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.

اقرأ أيضا  «المعصرة للصناعات الهندسية» تُورِّد 660 ألف مسمار « فوسلو» للسكة الحديد

وجاء قرار الوزيرة بناء على الطلبات المتكررة من أصحاب المصاحب وخاصة قطاع الأدوات الصحية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من خام النحاس، والحفاظ على الصناعة الوطنية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

ملف الكاتب أحمد اللاهوني

اقرأ أيضاً

العناني: افتتحنا العديد من المشروعات الأثرية والمتحفية في 2021 رغم ظروف كورونا

دعاء محمود 11:39 م, الأثنين, 17 يناير 22

الأوبرا تستضيف احتفال عيد الآثاريين المصريين الخامس عشر

دعاء محمود 11:10 م, الأثنين, 17 يناير 22

لاستعراض موقف المشروعات الجاهزة للافتتاح .. مدبولي يتابع مع وزير السياحة والآثار ملفات عمل الوزارة

أحمد إسماعيل 7:42 م, الأثنين, 17 يناير 22

وزير الري : إنشاء 9 محطات ري في 6 محافظات

مدحت إسماعيل 5:13 م, الأثنين, 17 يناير 22

أوراسكوم كونستراكشون تضيف عقودا جديدة بقيمة 785 مليون دولار الربع الماضي

خالد بدر الدين 3:12 م, الأثنين, 17 يناير 22

وزير التعليم العالى يؤكد أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس بتعزيز آليات رعاية الطلاب الموهوبين

منتصر محمود 1:43 م, الأثنين, 17 يناير 22