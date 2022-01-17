«الأدوات الصحية» تطالب «التجارة» بوقف تصدير خردة النحاس

طالب أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بضرورة إصدار قرارًا بوقف تصدير خامات النحاس «الخردة ونصف تشغيل»، بدلا من زيادة رسم الصادر.

وقال الفخرانى، إن زيادة رسم الصادر على الخردة لن يمنع تصدير خام النحاس، وبذلك ستظل السوق المحلية فى احتياج له بسبب نقصه.

يذكر أن نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرارًا بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفًا فى السابق.

وشمل قرار الوزيرة النحاس غير النقى، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائى، والنحاس النقى والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك.

وجاء قرار الوزيرة بناء على الطلبات المتكررة من أصحاب المصاحب وخاصة قطاع الأدوات الصحية، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من خام النحاس، والحفاظ على الصناعة الوطنية.