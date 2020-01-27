«الأدوات الصحية»: السوق تحتاج إنتاج يد الخلاط والفلتر و«الدش» والجوانات

قال أيمن الفخرانى، رئيس شعبة الأدوات الصحية باتحاد الصناعات، إن هناك مفاوضات مع مستثمرين صينيين لإقامة 5 مصانع للأدوات الصحية ومكوناتها فى 5 مناطق هى «العاشر من رمضان، بنى سويف، أبورواش، الإسكندرية، التجمع الخامس»، مشيرًا إلى أن الفرص الاستثمارية بالقطاع تشمل إنشاء مصانع لإنتاج «يد الخلاط، الفلتر، الفلاش تانك، الدش، سماعة الدش، الجوانات»، وغيرها من الصناعات المغذية المطلوبة.



وأوضح رئيس الشعبة، لـ«المال»، أن الشراكات مع المستثمرين الأجانب ستحد من استيراد مكونات الإنتاج وستنقل خبرة تصنيعها إلى السوق المحلية.



وأكد أن القطاع به فرص عديدة تحتاج لضخّ استثمارات مباشرة من الصناع، أغلبها فى الصناعات المغذية.



وأوضح أن تصنيع جميع مستلزمات الإنتاج بمصر سيحد من فاتورة الاستيراد ويخدم الصناعة الوطنية ويعطيها فرص نمو أكبر، كما أنه سيوفر الوقت والعملة الصعبة لأصحاب المصانع الذين يلجئون لاستيراد هذه المنتجات، لعدم وجود بديل محلى لها.



وأشار الفخرانى إلى أن واردات الأدوات الصحية، سواء مستلزمات إنتاج أو منتج تام، سجل ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه خلال 2017، وهو رقم كبير جدًّا يتطلب تحقيق التكامل بين جميع المصانع المحلية لتخفيضه.

واستحدثت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات شعبة الأدوات الصحية وشكّلتها قبل 8 شهور تقريبًا؛ بهدف جمع شركات القطاع لتعميق التصنيع المحلى عبر التكامل الصناعى، وكذلك بحث التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة.



وذكر الفخرانى أن الشعبة نجحت حتى الآن فى حصر نحو 200 مصنع للأدوات الصحية خلال الـ5 أشهر الماضية وضمّها إليها، وما زالت مستمرة فى ذلك لضمّ أكبر عدد من الشركات.



وأشار إلى أن استثمارات المصانع التى تم حصرها تسجل نحو 100 مليون جنيه تقريبًا، وتعمل فى إنتاج «الحنفيات والمحابس والخلاطات ومكن الكومبنيشن»، ويتراوح حجم العمالة بها بين 8 و10 آلاف عامل.

إسلام هاشم: نحتاج مصانع لطلاء النيكل وتصنيع الإكسسوارات وقطع الغيار

فى السياق نفسه قال إسلام هاشم، رئيس شركة سمارت كوبر لتشغيل المعادن المتخصصة فى إنتاج محابس المياه والغاز، إن قطاع الأدوات الصحية به فرص استثمارية لإنشاء مصانع لطلاء النيكل، بدلًا من استيراد يد الخلاطات جاهزة من الخارج، كما يوجد به فرص لتصنيع قلب الخلاط.



وذكر رئيس «سمارت كوبر» أن القطاع بحاجة لشركات متخصصة فى تصنيع مكونات الإنتاج، مثل الاسطمبات والاكسسوارات «الصواميل والمسامير»، وقطع الغيار مثل أقلام الخراطة.



روكا بلاست: نفتقد مصانع لإنتاج المواد الخام “PVC” و” ppr” البولي بروبلين

وأوضح هشام فاروق، المدير العام لشركة روكا بلاست، المتخصصة فى إنتاج مواسير المياه والصرف الصحى، أن صنعته تفتقر لإنشاء مصانع متخصصة فى إنتاج المواد الخام الـ«PVC» و«ppr»البولى بروبلين؛ لتخفيض فاتورة استيرادها.



وأشار إلى أن الإنتاج المحلى من مادة الـ»PVC» لا يكفى حجم الاستهلاك، وهو ما يهدد هذه الصناعة ويجعلها عاجزة عن تلبية الطلب بالسوق، إلى جانب التغير فى الأسعار.