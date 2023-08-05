الأدلة الجنائية: ماس كهربائي بغرفة السيرفرات سبب حريق مبنى وزارة الأوقاف

كشفت معاينة الفحص الفني للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، لموقع حريق وزارة الأوقاف في وسط البلد -اليوم السبت- أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في التوصيلات والتجهيزات الكهربائية الخاصة بوحدة التكييف الداخلية بغرفة السيرفرات الكائنة بالطابق الأول فوق الأرضي بالمبنى.

وأضاف الفحص أن الماس أدى إلى احتراق الغرفة وامتداد النيران إلى بعض محتويات الطابق الأول والثاني.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بمبنى وزارة الأوقاف الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر بالأرواح.

وكانت غرفة عمليات النجدة ، قد تلقت إخطارًا يفيد نشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وتصاعدت الأدخنة في السماء، وعلى الفور انتقلت 7 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران.