سعر ومواصفات «فيات 500X» موديل 2023 بعد الزيادات الأخيرة خلال مارس

قفزت أسعار سيارات فيات 500X موديل 2023 بقيمة تتراوح بين 40 إلى 50 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مارس الحالى، وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن شركة «داينامكس للتوزيع»، الوكيل المحلى للعلامة التجارية «فيات».

أسعار فيات 500X موديل 2023

الفئة السعر القديم السعر الجديد Cross 935 ألف 975 Sport Panorama مليون جنيه مليون و50 ألف Sport Cabrio مليون و50 ألف مليون و100 ألف

مواصفات فيات 500X موديل 2023

تزود «فيات 500X» بمحرك رباعى الاسطوانات، ينتج قوة 140 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 230 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «

»، يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 5.7 لتر عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

دعمت طرازات فيات 500X بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها «6 وسائد هوائية – فرامل مانع للانزلاق ABS – توزيع الكتروني للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكتروني ESP – نظام مراقبة الجر TCS – فرامل يدوية كهربائية EPB – عجلة قيادة كهربائية – نظام إيموبليزر ضد السرقة – حساسات ركن خلفية».

وتقدم السيارة بمجموعة من التجهيزات في المقصورة الداخلية، من أبرزها «زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إضاءة داخلية – تكيف هواء – مقعد السائق كهربائي – إمكانية طي المقاعد الخلفية – لوحة عدادات رقمية/ عادية – قفل مركزي».

وتحتوى طرازات فيات 500X على نظام ترفيهي مكون من “مكبرات صوتية – شاشة العرض 6.5 بوصة – بلوتوث – التحكم في الراديو من عجلة القيادة – مدخل AUX – مدخل AUX».

وزودت طرازات «فيات 500X» ببعض التجهيزات والكماليات في الشكل الخارجى، ومنها «مصابيح أمامية زنون – مصابيح ضباب أمامية – مصابيح خلفية LED – حساسات مصابيح أمامية – حساسات مطر للمساحات الأمامية – مرايات جانبية كهربائية – زجاج معتم».