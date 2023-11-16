الأخضر يكسو مؤشرات بورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، فى التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-11-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنحو 0.89%، عند مستوى 24354 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.01%، عند مستوى 4867 نقطة، وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 1.07%، مسجلًا 7197 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 201 سهم، ارتفع 79 سهمًا، وتراجع 61 سهمًا، فيما استقر 61 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 16.4 مليون جنيه، و354 ألف جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 16.43 مليون جنيه.