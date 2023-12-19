الأخضر يكسو مؤشرات البورصة وEGX30 يتخطى 25500 نقطة بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الاخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 19-12-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.75%، مسجلا مستوى 25523 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.73%، مسجلا مستوى 5527 نقطة.

كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.78%، مسجلا مستوى 8025 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 187 سهما، ارتفع 70 سهما، وتراجع 17 سهما، فيما استقر 100 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافي قيمة 9.76 مليون جنيه، و 1.85 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 11.62 مليون جنيه.