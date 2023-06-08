الأخضر يكسو مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الخميس

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس 8-6-2023، تزامننا مع سيطرة شرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، للمنطقة الخضراء، إذ ارتفع بنسبة 0.27%، مسجلا مستوى 17393 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 2.23%، مسجلا 3729 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 1.79% عند 4512 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196 سهما، ارتفع منهم 50 سهما، فيما تراجع 61 سهما، و استقر 85 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين المصرين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 28.21 مليون جنيه، و 616.3 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 28.83 مليون جنيه.