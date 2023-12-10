الأخضر يكسو مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، منتصف تعاملات اليوم الأحد 10-12-2023.

وعوض مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، خسائره الصباحية مسجلا ارتفاع، بنحو 0.18%، عند مستوى 24730 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.46%، مسجلا مستوى 5363 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.25%، مسجلا مستوى 7778 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 202 سهما، ارتفع 101 سهما، وتراجع 46 سهما، فيما استقر 55 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع، بصافي قيمة 16.28 مليون جنيه، و 10.61 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 26.89 مليون جنيه.