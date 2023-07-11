الأخضر يكسو مؤشرات البورصة منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 11-7-2023. وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.5% عند مستوى 17048 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.93%، عند مستوى 3405 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.8% عند 5049 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 193 سهما، ارتفع منها 73 سهما، فيما تراجع 34 سهما، واستقر 86 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 35.66 مليون جنيه، و44.81 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 80.48 مليون جنيه.