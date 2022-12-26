الأخضر يكسو مؤشرات البورصة مستهل تعاملات اليوم الأثنين

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الإثنين 26-12-2022، علي ارتفاع جماعي بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 نحو 0.75% في بداية التعاملات مسجلا مستوي 14495 نقطة.

و ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو التراجع بنسبة 0.33% عند مستوى 2712 نقطة ، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.59% عند 4019 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 140 سهما ، ارتفع منهم 26 سهما ، وتراجع سهما واحدا ، فيما استقر 116 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي علي تعاملات المستثمرين المصريين و العرب، بصافي قيمة 5.46 مليون جنيه ، و 1.25 مليون جنيه علي الترتيب.

فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 6.72 مليون جنيه.