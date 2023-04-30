الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم

كسا اللون الأخضر على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الاحد 30-4-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين .

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.75% عند مستوى 17930 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.93%، عند مستوى 3103 نقطة، و مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.92% عند 4717 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 167 سهما، ارتفع منهم 64 سهما، فيما استقر 103 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 15.64 مليون جنيه، و 2.4 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 18.04 مليون جنيه.