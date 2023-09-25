الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 25-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.34%، عند مستوى 20282 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.19%، عند مستوى 3835 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.33% عند 5699 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 175 سهما، ارتفع منهم 34 سهما، فيما تراجع 12 سهما، و استقر 129 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 40.72 مليون جنيه، و 7.42 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 48.15 مليون جنيه.