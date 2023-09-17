الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الأحد

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد 17-9-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.32% عند مستوى 19602 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.59%، عند مستوى 3861 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.6% عند 5683 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 170 سهما، ارتفع منهم 49 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، و استقر 117 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 12.27 مليون جنيه، و 3.57 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 15.85 مليون جنيه.