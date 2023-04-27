الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 27-4-2023؛ بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30” بنسبة 0.71% عند مستوى 17574 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.26%، عند مستوى 3021 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنحو 0.44% عند 4598 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 167 سهمًا، ارتفع منها 49 سهمًا، فيما تراجع 5 أسهم، و استقر 112 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 50.66 مليون جنيه، و2.46 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 53.13 مليون جنيه.