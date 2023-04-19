الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

سيطر اللون الأخضر على مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-4-2023، حيث صعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 0.37%، عند مستوى 17603 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، نحو 0.44%، عند مستوى 2990 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.57% عند 4550 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 155 سهما، ارتفع منهم 33 سهما، و تراجع 5 أسهم، و استقر 117 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 246 الف جنيه، و 2.62 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 2.87 مليون جنيه.