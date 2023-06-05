الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية وEGX70 يرتفع نحو 3%

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 5-6-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.48%، مسجلا مستوى 17540 نقطة.

وجاء النصيب الأكبر من الصعود لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 2.84%، ومسجلا 3488 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 2.21% عند 5160 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 170 سهما، ارتفع منها 39 سهما، فيما تراجع 7 أسهم، و استقر 124 سهمًا دون تغيير.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بقيمة 14.95 مليون جنيه، و27.63 مليون جنيه على الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 42.59 مليون جنيه.