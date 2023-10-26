الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم عن الخميس 26-10-2023، وسط توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وارتفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “EGX30″، بنسبة 0.8%، مسجلًا 23316 نقطة.

وصعد مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.59%، عند مستوى 4342 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100″، بنسبة 0.72%، عند مستوى 6602 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 189 سهمًا، ارتفع منها 90 سهمًا، فيما تراجع 36 سهمًا، واستقر 63 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 103.42 مليون جنيه، و1.44 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 104.88 مليون جنيه.