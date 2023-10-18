الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كسا اللون الاخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 18-10-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المحليين.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي EGX30، بنحو 0.29%، ليواصل تحقيق مستويات غير مسبوقة عند 22137 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.39%، عند مستوى 3886 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 0.34%، عند مستوى 5970 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 182 سهما، ارتفع منها 49 سهما، فيما تراجع 43 سهما، واستقر 90 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 34.71 مليون جنيه، و11.98 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 46.7 مليون جنيه.