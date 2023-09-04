الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم، الإثنين 4-9-2023، بدعم من توجهات شرائية للمستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.81%، عند مستوى 18877 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.57%، عند مستوى 3834 نقطة.

وارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.66%، عند 5603 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 191 سهما، ارتفع 52 سهما، 10 أسهم، وتراجع 48 سهما، فيما استقر 91 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو الشراء، بصافي قيمة 25.32 مليون جنيه، و4.8 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 30.12 مليون جنيه.