الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 2-8-2023، بدعم من توجه شرائي للمستثمرين العرب والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.22% ، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 17553 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.35%، مسجلا 3549 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.35%% عند 5234 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 176 سهما، ارتفع منهم 35 سهما، فيما تراجع 19 سهما، واستقر 122 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو الشراء بصافي قيمة 21.85 مليون جنيه، و 621 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين المصريين بقيمة 22.47 مليون جنيه.