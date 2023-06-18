الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الأحد

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأحد 18-6-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 0.31%، مسجلا مستوى 17937 نقطة.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.54%، مسجلا 3485 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.57% عند 5192 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 159 سهما، ارتفع منهم 28 سهما، فيما تراجع 5 أسهم، و استقر 126 سهما دون تغيير .

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 1.07 مليون جنيه، و 408 الف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.48 مليون جنيه.