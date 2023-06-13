الأخضر يكسو مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 13-6-2023 ، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.06%، مسجلا مستوى 17892 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.32%، مسجلا 3590 نقطة، و مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، نحو 0.56% عند 5307 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 158 سهما، ارتفع منها 28 سهما، فيما تراجع 4 أسهم، واستقر 126 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 36.01 مليون جنيه، و13.55 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 49.56 مليون جنيه.