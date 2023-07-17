الأخضر يكسو مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 17-7-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين العرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنسبة 1.06% عند مستوى 17527 نقطة.



وتحول مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، للصعود بنسبة 0.05%، عند مستوى 3424 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.19% عند 5092 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 189 سهما، ارتفع منها 63 سهما، فيما تراجع 36 سهما، واستقر 90 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 3.04 مليون جنيه، و 3.44 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين العرب بقيمة 6.49 مليون جنيه.

