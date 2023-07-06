الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم الخميس

كسا اللون الأخضر مؤشرات مؤشرات البورصة المصرية، في مستهل تعاملات اليوم الخميس 6-7-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، بنحو 0.19%، ليصل إلى مستوى 17413 نقطة.

وارتفع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.2%، مسجلًا مستوى 3576 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا “EGX100” بنحو 0.3% عند 5282 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 154 سهمًا، ارتفع منها 27 سهمًا، فيما تراجع 13 سهمًا، واستقر 114 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو الشراء بصافي قيمة 2.96 مليون جنيه، و2.6 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 5.56 مليون جنيه.