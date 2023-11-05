«الأخضر» يكسو مؤشرات البورصة المصرية حتى منتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الصعود القوى حتي منتصف تعاملات اليوم، الأحد 5-11-2023، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 2.45%، ليغلق عند 23193 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.56%، عند مستوى 4481 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 1.76%، عند 6697 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 196، ارتفع منها 116، وتراجع 14، فيما استقر 66 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي قيمة 30.83 مليون جنيه، و 1.23 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين العرب بقيمة 32.66 مليون جنيه.