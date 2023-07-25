الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 25-7-2023، وسط شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30، بنسبة 0.14% ، مسجلا مستوى 17575 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، نحو 0.3%، مسجلا 3450 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.28% عند 5125 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 133 سهما، ارتفع منهم 14 سهما، فيما تراجع 3 أسهم، واستقر 116 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو البيع بصافي قيمة 847 ألف جنيه، و765 ألف جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 1.64 مليون جنيه.