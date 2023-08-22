الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.81% ، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18065 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.56%، مسجلا 3695 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.53% عند 5428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 175 سهما، ارتفع منها 59 سهما، فيما تراجع 15 سهما، و استقر 101 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو للبيع بصافي قيمة 3.37 مليون جنيه، و 15.58 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 18.92 مليون جنيه.