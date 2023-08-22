الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء

وصل عدد الأسهم المتداولة 175 سهما

الأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء
جهاد سالم

جهاد سالم

11:21 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23

كسا اللون الأخضر مؤشرات البورصة المصرية، في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-8-2023، وسط توجه شرائي للمستثمرين المصريين.

وصعد مؤشر البورصة رئيسي EGX30، بنسبة 0.81% ، بداية تعاملات اليوم ليصل لمستوى 18065 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، بنحو 0.56%، مسجلا 3695 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 0.53% عند 5428 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 175 سهما، ارتفع منها 59 سهما، فيما تراجع 15 سهما، و استقر 101 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، نحو للبيع بصافي قيمة 3.37 مليون جنيه، و 15.58 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 18.92 مليون جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

11:21 ص, الثلاثاء, 22 أغسطس 23